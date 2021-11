Rekordzahlen machen Lage in NÖ immer schlimmer

1518 Neuansteckungen wurden in Niederösterreich am Donnerstag bekannt - ein Rekordwert, der am Freitag wieder, und am Wochenende dann sogar erneut gebrochen werden wird. Besserung, so sind sich Experten einig, ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Bezirke Waidhofen an der Thaya und Neunkirchen werden wohl bald abgeriegelt.