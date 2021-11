Camper zog es im Sommer vermehrt ins Ausland

Während die Steiermark fast 30 Prozent mehr Camping-Freunde anzog (364.024 Nächtigungen in den beiden Sommermonaten), gab’s laut camping.info in Oberösterreich nur 211.267 Übernachtungen in Wohnmobil und Co. - das sind 6,32 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.