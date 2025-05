Bananenschnitte als Cup-Ritual: „Es hat geholfen!“

Der WAC feiert den ersten Titel der Vereinsgeschichte – auch dank einer ganz besonderen Stärkung. Wie Waltraud Riegler, die Frau von WAC-Präsident Dietmar Riegler, in der Mixed Zone verriet, gab es am Tag vor dem Cup-Finale eine Bananenschnitte für die Mannschaft. „Die habe ich genauso gemacht wie vor dem Cup-Spiel gegen den LASK. Die mögen sie am liebsten und es hat wieder funktioniert“, sagte sie schmunzelnd. Was die Spieler und Trainer sonst noch zu sagen hatten, sehen Sie oben im Video.