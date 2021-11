Angeklagter „Horror-Zahnarzt“ schwieg vor Gericht

Am Donnerstag stand in Graz jener Klagenfurter Zahnarzt vor Gericht, der unnötige Eingriffe an seinen Patienten durchgeführt haben soll. Diese sowie auch gar nicht durchgeführte Behandlungen soll er im großen Stil an Krankenkassen verrechnet haben. Doch die Verhandlung war überraschend rasch beendet: Der wegen Körperverletzung und Betrug angeklagte Mediziner machte von seinem Schweigerecht gebrauch und beantragte zudem eine Diversion. Es wurde vertagt, der Angeklagte bekommt nach Klärung der Vermögensverhältnis ein Diversionsanbot.