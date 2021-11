Unbekannter Vandale stach bei Autos Reifen auf

Der Vandale dürfte am Sonntag zwischen 12.45 und 16 Uhr zugeschlagen haben. Im Bereich des Almgebietes Greiteralm in Inneralpbach stach der Unbekannte an einem dort abgestellten Pkw eines 61-jährigen Österreichers zwei Reifen mit einem spitzen Gegenstand auf. „An einem weiteren vermutlich deutschen Pkw, dessen Lenker keine Anzeige erstattete, wurden ebenfalls zwei Reifen aufgestochen“, heißt es seitens der Polizei.