Verwirrung über festgesetzten britischen Kutter

Nachdem es am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Rom noch keine Annäherung gegeben hatte, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am Montagabend, sein Land werde angedrohte Handelssanktionen zunächst nicht umsetzen, um den Unterhändlern mehr Zeit für neue Lösungsvorschläge einzuräumen. Umweltminister Eustice sagte, die britische Regierung begrüße diesen Schritt. Auch ein britisches Ultimatum an Frankreich wurde ausgesprochen.