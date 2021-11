H&M arbeitet für Kollektion mit PETA zusammen

H&M bringt mit „Co-Exist Story“ eine tierfreundliche Modekollektion heraus, die vollständig von der Tierschutzorganisation „People for the Ethical Treatment of Animals“ (PETA) zertifiziert wurde. Die Kollektion, die Damen-, Herren- und Kindermode umfasst, bietet dem Konzern zufolge vegane Alternativen an.