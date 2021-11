Wanderer (35) von Stein getroffen und verletzt

Ein 35-jähriger Wiener bestieg zu Allerheiligen in Micheldorf den sogenannten „Törlspitz“, eine Erhebung im Kamm der Kremsmauer. Beim Abstieg wurde der 35-Jährige gegen 15 Uhr im Falkenmauerkar von einem Stein am Oberkörper getroffen und verletzt, der sich in der Falkenmauer gelöst hatte.