Brauchen S’ a Rechnung?

Und so passt es wunderbar ins Bild, dass jene Chats, die der ÖVP am meisten schaden, nicht die sind, die sich um mutmaßliche Korruption und Bestechung drehen. Nicht jene Chats, die für die Ermittler den Verdacht aufwerfen, die Türkisen hätten mit gefälschten Umfragen, finanziert mit Steuergeld und getarnt mit Scheinabrechnungen, die öffentliche Meinung manipuliert. Es ist vielmehr das Sittenbild, das die ÖVP in den jüngsten Sonntagsfragen abstürzen ließ. Beschimpfungen des ehemaligen ÖVP-Parteichefs und Angriffe auf die Kirche, das bleibt hängen, selbst in schwarzen Kreisen.