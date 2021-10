ÖVP: Hat Kurz die Zügel noch in der Hand?

Am Samstag hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einigen Interviews - unter anderem auch im Polit-Talk „Club 3“ - auf das Politbeben seit Bekanntwerden der Inseratenaffäre zurückgeblickt und dabei seine Sicht dargelegt, wie es zum Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) als Bundeskanzler gekommen sei. Die Aussagen von Kogler veranlassten ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior am Sonntag zu einer „Klarstellung“. Wie schätzen Sie die aktuelle politische Lage der Türkisen ein? Hat Sebastian Kurz noch die Zügel in der Hand? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit, wir sind auf Ihre Meinung gespannt.