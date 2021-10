„Was haben Casinos mit den Inseraten zu tun?“

Wer legt alle Karten auf den Tisch, um im bösen Spiel nicht alles zu verlieren? Kronzeuge ist das Schlüsselwort. Immerhin hat die WKStA eine Schlüsselzeugin. Eine Meinungsforscherin, die beteiligt war an frisierten Umfragen, platziert in Fellners „Österreich“, um Sebastian Kurz mit an die Macht zu helfen. So der Verdacht der Ermittler. Weitere neun Beschuldigte gibt es. Darunter Kurz und enge Vertraute. Wie Gerald Fleischmann, Ex-Medienbeauftragter.