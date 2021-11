Feuerwehr in Bad Hofgastein gefordert

Laut derzeitigem Ermittlungstand wurde in einer der Gartenhütten eine Party gefeiert. Die Beteiligten verließen gegen 2 Uhr die Hütte - eineinhalb Stunden später stand diese in Flammen. Die Feuerwehr Bad Hofgastein konnte den Brand zwar rasch löschen, jedoch entstand an den Nachbarobjekten und auch an Autos und Motorrädern in der Garage ein beträchtlicher Sachschaden.