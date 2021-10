FC Wacker Innsbruck: Der Lauf muss halten!

Drei volle Erfolge in Serie - ist ja ganz was Neues! Schwarz-Grün unter Masaki Morass bricht in der Zweitliga-Saison 2021/22 zu neuen Ufern auf. „Und wir wollen auch die restlichen drei Spiele im Herbst gewinnen“, stellt Ronivaldo klar. Das neue Selbstverständnis in Innsbruck nach neun Punkten und 10:1-Toren.