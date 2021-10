Pensionistin von Feuerwehr aus Truhenbank gerettet

Eine 85-jährige Pensionistin ist in der Nacht auf Sonntag von der Feuerwehr aus einer misslichen Lage gerettet worden. Die Frau war rückwärts in eine geöffnete Truhenbank auf ihrem Balkon im dritten Obergeschoß gestürzt und konnte selbst nicht mehr herausklettern. Fußgänger hörten Hilfeschreie und verständigten die Einsatzkräfte. Diese mussten sich per Drehleiter über den Balkon Zutritt verschaffen.