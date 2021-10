Heuboden geriet während Hochzeit in Vollbrand

Brandstifter zündete Holzstoß an

Ebenfalls gebrannt hat es am Samstag gegen 23.40 Uhr in Traberg. Ein bislang unbekannter Täter zündete einen am Waldrand des „Oberbrunnwald“, Ortschaftsbereich Strassberg, geschlichteten Holzstoß mit Benzin an. Glücklicherweise konnte der Eigentümer den anbrennenden Holzstoß durch Zufall rechtzeitig entdecken und die Feuerwehr verständigen. Die FF Traberg konnte das Feuer rasch löschen und somit einen Vollbrand und das Übergreifen der Flammen auf den „Oberbrunnwald“ verhindern.