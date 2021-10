Wegen Herbstlaub: Fahrzeug in Innsbruck in Flammen

Am Parkplatz des Innsbrucker Baggersees stand am Samstagnachmittag plötzlich ein Fahrzeug in Flammen. Grund für das Feuer dürfte eine größere Menge von Herbstlaub gewesen sein, das in unmittelbarer Nähe aus noch unbekannter Ursache zu brennen begann. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.