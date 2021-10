Mountainbiker (54) stirbt nach Sturz über Kollegen

Es war eine Verkettung ungünstiger Umstände, die am Samstag den Tod eines 54-jährigen Mühlviertlers zur Folge hatte. Bei einer gemeinsamen Mountainbike-Tour mit zwei Kameraden in St. Stefan am Walde, kamen alle drei zu Sturz. Der 54-Jährige aus St. Peter am Wimberg kam dabei jedoch so unglücklich auf, dass er tödliche Verletzungen erlitt.