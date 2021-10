So gehen Chemiker Tirols Wasser auf den Grund

„Tiroler Wasser hat eine hervorragende Qualität“

Wie sauber ist das Trinkwasser in Tirol? Wie steht es um die Wasserqualität im Grundwasser und in den Tiroler Badeseen? Was passiert im Fall von Unfällen mit Gefahrguttransporten? Wenn das Land Tirol oder auch die Polizei oder die Feuerwehr Fragen dieser Art haben, dann können sie sich an das CTUA wenden.