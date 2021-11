Lienzer Neos wollen Neuheiten und Kontrollen

Mit modernen Ansätzen und strengeren Kontrollen wollen die Lienzer Neos die Mobilität in der Sonnenstadt vorantreiben. Fahrverbote für Pkw in der Altstadt gelte es weiter zu kontrollieren. Auch in Sachen Fotovoltaik habe man noch Nachholbedarf, wie der pinke Spitzenkandidat Domenik Ebner beklagt.