Großer Empfang für frisch gebackene Lesemeister

Über den Sommer kamen rund 2200 Einsendungen zusammen, aus denen nun 40 Lesemeister (zehn aus jedem Landesviertel) gezogen wurden. Zur Krönung gab es für die glücklichen Gewinner beim großen Abschlussfest in Kirchberg an der Pielach nicht nur ein Bücherpaket, sondern auch eine Erlebnisreise mit dem Ötscherbären samt Alpakawanderung zu unterhaltsamen Mitmachstationen. Im Anschluss überreichte Landesrat Ludwig Schleritzko in der Kirchberghalle den kleinen Lesefüchsen feierlich ihre Urkunden. „Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. In vielen Bibliotheken gibt es ganz bewusste, zielgruppenorientierte Aktionen zur Lese- und Sprachförderung“, betont Schleritzko. Insgesamt laden rund 260 öffentliche Bibliotheken hierzulande zum Schmökern ein.