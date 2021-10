Vorauseilender Schatten der GR-Wahlen in Haiming?

Am Mittwoch kam ein Blatt in die Postkästen aller Haiminger Gemeindebürger geflogen. Ein so genanntes Flugblatt, gespickt mit Vorwürfen an das „System Leitner“. Urheber: die „Bürgerbewegung Haiming“. Bürgermeister Josef Leitner ist einer der am längsten amtierenden Dorfchefs im Oberland und tritt bei den Gemeinderatswahlen im Februar nicht mehr an.