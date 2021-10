Lkw-Lenker verlor während der Fahrt frischen Beton

Der 47-jährige Klagenfurter war am Mittwoch gegen 12.35 Uhr mit seinem Lkw, einem sogenannten Betonmischer, auf der Ossiacher Straße in Richtung Feldkirchen unterwegs, als beim Abbiegen auf die Turracher Straße das Missgeschick geschah. „Der Kraftfahrer kam irrtümlicherweise bei dem Einschalter für die Betonmischanlage an und aktivierte den Abfluss. Er bemerkte es nicht und fuhr noch bis zu einer Baustelle in Feldkirchen weiter“, schildert ein Polizist. Dabei verteilte sich auf dem gesamten rechten Fahrstreifen frischer Beton.