Forscher bauen ersten „denkenden“ Roboter mit Hirn

Bewegt sich der runde Roboter in die falsche Richtung oder blickte in diese, werden Neuronen in der Zellkultur durch einen elektrischen Impuls gestört. In einer Reihe von Versuchen wurden ihm - während er sich durch das Labyrinth bewegt - von den Forschern kontinuierlich die Signale aus der Umwelt übermittelt, bis er die Aufgabe korrekt erfüllte.