Achtjährige blieb bei Unfall auf L62 unverletzt

Am Mittwoch um 8:15 Uhr lenkte eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan ihren Pkw auf der Metnitztal Landesstraße von St. Salvator kommend in Richtung Friesach. Auf Höhe des Straßenkilometers 11,6 in der Gemeinde Friesach kam sie aus unbekannter Ursache mit dem Pkw links von der Fahrbahn auf das Straßenbankett ab, durchstieß einen Holzzaun und kam nach ca. 150 m auf einem Acker an einer Mauer zum Stillstand.