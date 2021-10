„Die Krankheit begleitet einen rund um die Uhr“

Betroffene sind im Alltag stark belastet

Auf jede Veränderung im Leben reagierte die Haut mit heftigen Reaktionen - z. B. bei der Umstellung von Kindergarten in die Schule oder während der Pubertät. „Mit etwa 16 Jahren hatte ich einen der ärgsten Schübe“, so Karoline Singer weiter: „Ich konnte nichts mehr anziehen, stand vor dem Kleiderkasten, von Kopf bis Fuß mit Cortisonsalbe eingeschmiert und weinte nur noch. Jeder Teil meines Körpers war von juckenden Ekzemen betroffen. Ich konnte nicht einmal schmerzfrei sprechen.“ Es vergeht kein Tag, an dem man nicht an die Krankheit denkt. Sie ist rund um die Uhr im Bewusstsein, wie die Oberösterreicherin erzählt. Sei es der täglich prüfende Blick in den Spiegel, ob die Mundwinkel eingerissen sind oder sich irgendwo am Körper neue rote Stellen über Nacht gebildet haben. Genauso vielfältig sich die Ausprägungen der Krankheit bei jedem Einzelnen zeigen, so unterschiedlich sind auch die Behandlungsmöglichkeiten. Wie zahlreiche andere Neurodermitiker hat auch Karoline Singer unendlich viel ausprobiert. Stationäre Aufenthalte im Krankenhaus sind bei einem schweren Verlauf ebenfalls keine Seltenheit und schaffen Erleichterung.