Wirbel um angebliche Personalmängel in NÖ-Kliniken

Eben jene hohe Impfbereitschaft der Helden in den niederösterreichischen Kliniken wird sich wohl in den nächsten Wochen bezahlt machen. Die vierte Infektionswelle rollt mit voller Wucht auf Niederösterreich zu und die Spitäler füllen sich. Am Donnerstag könnte laut Experten wohl die landesweite Intensivbettenbelegung von 15 Prozent erreicht werden.