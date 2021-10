Schüler besuchten Bio-Landwirtin in Purbach

Weitere Termine angedacht

Rund 60 Schüler konnten an zwei verschiedenen Terminen so Wintergemüse direkt am Feld entdecken. Von Grünkohl über Brokkoli bis hinzu Estragon oder Palmkohl, erklärte Wallner den interessierten Gästen alles über Anbau, Pflege und Ernte. Ob oder wie derartige Termine in Zukunft auch andere Schulen wahrnehmen können, ist noch nicht ganz klar. „Ich kann mir vorstellen, dass Termine zum Beispiel individuell geplant werden könnten“, so Wallner. Der erste Versuch war jedenfalls für beide Seiten ein voller Erfolg.