Zehntausende Fans: „Trude-Oma“ (90) rockt TikTok

„Bin nicht so grantig, wie ich da rüberkomme“

Und doch steckt hinter dem, was die großartige Omi zu erzählen hat, mehr als nur spontaner Witz. Denn die TikTok-Sequenzen gewähren Einblicke in ein von Armut und Schicksalsschlägen geprägtes Leben. Letzte Woche habe sie ihren Bruder zu Grabe tragen müssen und zuvor noch zwei Familienangehörige. Nur eines lässt die Seniorin nicht auf sich sitzen: „Ich bin nicht so grantig, wie ich da rüberkomme. In Wirklichkeit bin ich ganz anders! Das müsst‘s mir glauben.“ Oma, wir glauben dir das! Zumal du auch lachen kannst wie ein junges Mädchen.