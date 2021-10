„Cringe“ ist das deutsche Jugendwort 2021

In Österreich werden noch Vorschläge gesucht

Das österreichische Jugendwort des Jahres - bzw. das Wort/Unwort sowie der Spruch/Unspruch - werden im Dezember bekannt gegeben. Derzeit läuft noch das Auswahlverfahren, in dessen Rahmen noch die Möglichkeit besteht, via Homepage Vorschläge einzusenden.