Haus in Vollbrand: Frau (69) im Rollstuhl gerettet

Gegen 20.45 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Bezirksalarmzentrale Neunkirchen über ein in Vollbrand stehendes Wohnhaus in Ternitz-Pottschach ein. Vor Ort wurden zwei Beamten informiert, dass sich eine 69-jährige Frau im Rollstuhl noch in dem Objekt befand. Mithilfe zweier Bewohner drangen die Polizisten in das Innere des Hauses vor und brachten die Frau ins Freie. Wenige Momente später stürzte der Dachstuhl des Hauses ein.