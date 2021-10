Die Schieflage in der türkis-grünen Koalition

2. Koalitionen funktionieren, wenn es thematisch sehr viele Parallelen zwischen den Parteien gibt. Das war zwischen ÖVP und Grünen niemals der Fall und wird nie der Fall sein. Geht man nach Themenfragen aus den Wahlprogrammen von 2019, so beträgt die Übereinstimmung der ÖVP mit der FPÖ rund 80 Prozent. Mit den Grünen sind es schlappe 20 Prozent. Am Fehlen großer gemeinsamer Vorhaben, die quasi automatisch bestehen, hat sich seitdem wenig geändert. So kann und wird die Sache also nicht funktionieren.