ÖVP-U-Ausschuss: Sobotka wieder Vorsitzender?

„Ich gehe davon aus, dass Sobotka wieder den Vorsitz übernimmt“, wurde sie in der „Tiroler Tageszeitung“ zitiert. Sie erwarte sich jedenfalls „eine professionelle Vorgehensweise im Dienste der Aufklärung.“ Auch in der Parlamentsdirektion rechnet man mit dem Nationalratspräsidenten als Vorsitzenden. Zwar „steht noch nichts fest“, aber es sei so in der Geschäftsordnung vorgesehen, hieß es auf Anfrage von krone.at. Sobotka war am Freitag vorerst nicht erreichbar.