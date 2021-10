Unser Geldbörsl und das Vertrauen

3. Noch schwieriger ist die Überprüfung, was nun mehr oder weniger im Börsl bleibt. Denn all die Ottos oder Fritzis und Franzis als Fantasienamen, die von der Politik und auch in Medien als Musterbeispiel vorgerechnet werden, stimmen nie 1:1 für meine private Einkommens- und Ausgabensituation. Hier müsste jeder von uns für jedes Jahr seine Autokilometer, Heizkosten, Bonusgelder, Steuertarifstufen, Krankenversicherungseuros und so weiter und so fort punktgenau wissen.