Sobotka entscheidet „zu gegebener Zeit“

Grüne wollen keinen Sobotka-Vorsitz

Hatten sich die Grünen im Ibiza-Untersuchungsausschuss mit Kritik an Sobotka zurückgehalten, wird nun - nach der Regierungskrise - ein anderer Ton angeschlagen. War Klubchefin Sigrid Maurer mit Verweis auf die Geschäftsordnung noch von seinem Vorsitz ausgegangen, schlug Fraktionsführerin Nina Tomaselli am Sonntag in der ORF-„ZiB2“ andere Töne an: Die Grünen würden sich wünschen, dass Sobotka den Vorsitz übergibt, sagte sie. Die Menschen würden sich jetzt „Ruhe in der Politik und sachliche Aufklärung“ erwarten.