General Motors bringt V8-Motor mit über 1000 PS!

Den Motor wird es zwar zu kaufen geben, aber nicht in einem Serienfahrzeug. Der ZZ632/1000 wird als „Crate Engine“ über die Chevrolet-Performance-Händler vertrieben und in einer Kiste (engl. = Crate) an den Kunden geliefert. Dieser kann ihn dann in ein Auto seiner Wahl einbauen - vorzugsweise für die in den USA beliebten Rennen über die Viertelmeile.