Alkolenker (20) landete mit 1,64 Promille in Feld

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Freitag gegen 20 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck auf der L520 Richtung Haag. Im Ortschaftsbereich Aubach geriet er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenleitpflock und schleuderte in ein angrenzendes Feld.