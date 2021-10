„Dieser Zusammenhalt macht den SK Sturm aus“

Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl war beim 0:1 in der Europa League gegen Real Sociedad der tragische Held des SK Sturm. Ein Patzer des Schlussmanns kostete wohl den ersten Punkt in der Gruppenphase. Wie der Tormann, der am Sonntag (17) gleich wieder gegen Salzburg in die nächste Mega-Schlacht zieht, den Frust nach dem kassierten „Gurkerl“ verarbeitet, was er jungen Torhütern rät.