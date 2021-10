Drei Frauen und ein Baby bei Brand gestorben

Drei der Verletzten mussten in umliegende Klinken gebracht werden. Für die 78, 55 und 20 Jahre alten Frauen und das Baby kam jede Hilfe zu spät. Wie es zu dem Brand in dem Haus in der Ortsmitte von Reisbach in Niederbayern gekommen war, war am Samstagfrüh noch völlig unklar. Das Feuer breitete sich in der Nacht aus.