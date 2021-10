Von den Damen kann Mann heute in Sölden lernen

Vor allem die, die morgen selbst am Start stehen. Warum? Sölden ist nicht nur etwas Besonderes, weil es das erste Rennen der Saison ist, weil es auf einem Gletscher gefahren wird und weil die Stimmung so einzigartig ist. Sölden ist auch eines der ganz wenigen Rennen im Weltcupkalender, bei denen Damen und Herren zur gleichen Zeit am gleichen Ort fahren. Nach den Parallelrennen in Lech-Zürs geht man getrennte Wege und trifft sich erst beim Weltcup-Finale wieder: gleicher Start, gleiches Ziel. So wie an diesem Wochenende.