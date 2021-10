Kraftwerk Spullersee geht wieder ans Netz

Gestern war es soweit, nach rund zwei Jahren Umbauarbeiten ging das Kraftwerk Spullersee wieder ans Netz. Dieses könnte bei Bedarf gemeinsam mit dem Kraftwerk Braz das gesamte Bahnnetz in Vorarlberg am Laufen halten. Die Anlage wurde ursprünglich in den Jahren 1919 bis 1925 errichtet - und war zuletzt nicht mehr allzu effizient, eine Sanierung war unumgänglich.