Thomas Baum schreibt Thriller über Hacker

Sie arbeiten viel für den ORF. Welche Fernsehprojekte haben Sie am Laufen?

Nach 26 Folgen „Der Winzerkönig“ und 11 Folgen „Rosenheim Cops“ wurde ich eingeladen, vier Folgen für die Reihe „Universum History“ zu schreiben. Dabei ging es um die 100-jährige Geschichte der österreichischen Bundesländer anhand ganz konkreter Familiengeschichten. Dann war ich einer der Autoren des Fernseh-Spielfilms „Vier Saiten“, der für mehrere Preise nominiert wurde. Folgen der „Rosenheim Cops“ werden in Kürze im ZDF und im ORF wiederholt, „Der Winzerkönig“ wird immer wieder vom ORF und Fernsehsendern in Deutschland und der Schweiz gezeigt.