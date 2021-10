Zivildiener fand in Altersheim unbekannte Wespe

„Dieser Fund zeigt, dass man nicht unbedingt in einen Urwald reisen muss, um etwas völlig Neues zu entdecken“, freut sich Schlupfwespen-Experte Martin Schwarz über den Fund einer bisher unbekannten Insektenart aus Oberösterreich. Sein Sohn Jonathan, ein Biologiestudent und angehender Insektenexperte, leistete 2019 im Altersheim in Walding seinen Zivildienst, als er dort im Haus eine etwa 4 Millimeter große Schlupfwespe entdeckte und in einen Plastikbehälter gab, um sie seinem Vater zu zeigen. Zuvor musste er das Tier noch gegen die Mitarbeiter „verteidigen“, die es nicht im Kühlschrank gelagert haben wollten.