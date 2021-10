Nur noch eine Frau im neuen Welser Stadtsenat

Spitzenpolitik ist in Wels offensichtlich (wieder) eine Männersache. Im achtköpfigen Stadtsenat sitzt mit Christa Raggl-Mühlberger (FP) nur eine Frau. Bei drei der vier Gemeinderatsfraktionen haben die Männer das Sagen. In Steyr hingegen ist die neue Stadtregierung so weiblich wie noch nie.