Tesla-Chef war in Alpbach der Überraschungsgast

Die VW-Tagung in Alpbach hatte Brisanz. Im Vorfeld war durchgesickert, dass Konzernchef Herbert Diess gegenüber dem Aufsichtsrat von der Bedrohung von bis zu 30.000 Jobs in Deutschland gesprochen hatte – falls man beim Umbau auf E-Mobilität zu langsam sei. Diess bekräftigte nun in Alpbach, dass am Stammsitz Wolfsburg eine neue Denkweise einkehren müsse („effizienter und schneller“). An den Abbau von Arbeitsplätzen denke er nicht.