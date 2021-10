Gleich zwei Helikopter rückten zur Rettung aus

Am Mittwochvormittag war der 34-jährige Wanderer in Tschagguns zu den Drei Türmen auf. Als er den großen Turm erklimmen wollte, rutschte er plötzlich aus, verlor den Halt und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Dabei verletzte er sich schwer am Bein. Ein Weitergehen war dem Mann nicht mehr möglich. So alarmierte er die Einsatzmannschaften.