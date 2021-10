Betrunkener Lenker touchiert sieben geparkte Autos

Obwohl er durch seinen Alkoholkonsum offensichtlich nicht mehr ganz bei Sinnen war, hat sich ein 40-Jähriger am Mittwochabend in Wien hinter das Steuer eines Autos gesetzt und dann die Kontrolle verloren: Zuerst fuhr der Mann mitten in eine Baustelle, dann touchierte er mehrere abgestellte Fahrzeuge. Sein eigenes Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen.