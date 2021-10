Fahrgäste aus Hochschaubahn im Prater geborgen

Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich um eine Hochschaubahn, bei der die Benützer nebeneinander in Bauchlage die schwindelerregende Fahrt absolvieren. Am Mittwoch gegen 23 Uhr kam es plötzlich zu der Störung, aus Sicherheitsgründen wurde die Fahrt sofort unterbrochen. Die Passagiere einer Gondel blieben daraufhin in rund zwölf Metern Höhe hängen.