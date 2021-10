Mr. Radball visiert seinen achten Titel an

Eigentlich scheint es egal zu sein mit wem „Mr. Radball“ Patrick Schnetzer spielt, der Fraxner gewinnt fast immer. Am Wochenende feierte der 27-Jährige in Belgien mit Stefan Feurstein seinen 30. Weltcupsieg, sein Partner den zweiten. Nun steht in einer Woche die WM in Stuttgart bevor.