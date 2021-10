„Impfung ist sicher, Erde ist keine Scheibe“

In anderen Bundesländern wird es längst schon gemacht, ab 2. November soll damit auch in Vorarlberg gestartet werden: das Gurgeln im Zuge eines PCR-Tests. Die Test-Kits können nach einer einmaligen Registrierung im Internet gratis in den Apotheken abgeholt werden, zwölf Stück sind pro Person und Monat vorgesehen. Auch abgegeben werden die Tests wieder in der Apotheke. Einmal täglich werden die Kits dann vom auswertenden Labor abgeholt. Die Ergebnisse sollen innerhalb von 24 Stunden per Textnachricht versandt werden. Landesrätin Martina Rüscher glaubt, dass der Bedarf an Corona-Tests insbesondere durch die 3-G-Regeln am Arbeitsplatz weiterhin gegeben sein wird. Die bisherigen Antigen-Wohnzimmertests werden ab Ende Oktober nicht mehr vom Bund ausgegeben. Verbraucht wird dann nur noch, was an Vorräten noch gelagert ist.