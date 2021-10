Ex-Freundin verfolgt, bedroht und Handy geklaut

Um 17.30 Uhr stieg die junge Frau aus einem Zug am Bahnhof Lauterach. Und ab diesem Zeitpunkt wurde sie von ihrem 20-jährigen Ex-Freund verfolgt. Als sie mit ihrem Mobiltelefon einen Freund anrief, hob der Ex-Freund einen 15 Zentimeter großen Stein auf und verfolgte sie in Richtung der Parkbänke am Bahnhofsareal. Dort riss er die Frau erst an den Haaren, dann riss er ihr das Handy gewaltsam aus der Hand und flüchtete.